Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области в некоторых случаях может предусматривать единовременную выплату в размере десяти пенсий.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области в виде единовременной выплаты десяти пенсий предусмотрено для отдельных категорий граждан, имеющих необходимый стаж и работавших в бюджетной или коммунальной сфере, сообщает Politeka.

Такую финансовую поддержку могут получить украинцы пенсионного возраста после оформления пенсии, если они отвечают определенным законом условиям.

На официальном сайте Пенсионного фонда Украины говорится, что единовременная выплата в размере десяти пенсий предоставляется людям, работавшим на должностях, дающих право на пенсию по выслуге лет.

Если, например, работнику образования, медицины или другого бюджетного учреждения назначена пенсия в размере 2500 гривен, то дополнительно он может получить еще 25000 гривен единовременного пособия.

В то же время денежная помощь для пенсионеров в Киевской области в таком формате доступна только при наличии необходимого стажа.

Для мужчин он должен составлять не менее 35 лет, а для женщин не менее 30 лет. Кроме того, существуют и другие обязательные условия для начисления выплаты.

В частности, человек не должен был раньше получать другие виды пенсий.

Также на момент выхода на пенсию претендент должен работать в бюджетной или коммунальной сфере в должности, позволяющей оформить пенсию по выслуге лет.

Чаще денежная помощь для пенсионеров в Киевской области касается работников образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также спортсменов и артистов театра и кино.

В Пенсионном фонде обращают внимание, что недостаточно просто иметь стаж в государственном или коммунальном учреждении. Должность и место работы должны соответствовать перечню, определенному постановлением Кабинета Министров № 909.

