Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області у деяких випадках може передбачати одноразову виплату у розмірі десяти пенсій.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області у вигляді одноразової виплати десяти пенсій передбачена для окремих категорій громадян, які мають необхідний стаж та працювали у бюджетній або комунальній сфері, повідомляє Politeka.

Таку фінансову підтримку можуть отримати українці пенсійного віку після оформлення пенсії, якщо вони відповідають визначеним законом умовам.

На офіційному сайті Пенсійного фонду України йдеться, що одноразова виплата у розмірі десяти пенсій надається людям, які працювали на посадах, що дають право на пенсію за вислугою років.

Якщо, наприклад, працівникові освіти, медицини чи іншої бюджетної установи призначено пенсію у розмірі 2500 гривень, то додатково він може отримати ще 25000 гривень одноразової допомоги.

Водночас, грошова допомога для пенсіонерів у Київській області у такому форматі доступна лише за наявності необхідного стажу.

Для чоловіків він має становити не менше 35 років, а для жінок не менше 30 років. Крім цього, існують й інші обов’язкові умови для нарахування виплати.

Зокрема, людина не повинна була раніше отримувати інші види пенсій.

Також на момент виходу на пенсію претендент має працювати у бюджетній або комунальній сфері на посаді, яка дає право оформити пенсію за вислугою років.

Найчастіше грошова допомога для пенсіонерів у Київській області стосується працівників освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, а також спортсменів і артистів театру та кіно.

У Пенсійному фонді звертають увагу, що недостатньо просто мати стаж у державній чи комунальній установі. Посада та місце роботи повинні відповідати переліку, який визначений постановою Кабінету Міністрів № 909.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.