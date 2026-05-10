Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 11 по 17 мая вводятся по десяткам адресов.

Графики отключения света будут продолжаться в части Черкасской области из-за плановых работ, запланированных на неделю с 11 по 17 мая, пишет Politeka.net.

"Черкассыоблэнерго" предупредили об отключении электроэнергии.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 11 по 17 мая вводятся через плановые и профилактические работы, которые будут проводить энергетики. Жителям региона следует быть готовыми к длительным ограничениям и держать павербанки наготове.

11.05.2026 с 8:00 до 17:00 часы будут выключать электричество в городе Шполы. Полностью обесточенной будет оставаться следующие улицы:

Калынова, Короленка, Колектывна, пров. Колектывный, Благовисна, пров. Благовисный, М. Садовського, Днипровська, Калыгирська, пров. Калыгирськый, Героив Небеснои Сотни, провулкы Сагайдачного, Шевченка (частично), Пырогова, Днипровськый, ул. Прозора, Зоряна, Ярослава Мудрого, Чорновола / автомойка та СТО возле памятника Т.Г. Шевченку, магазины «Декор», «Мыло», «Автозапчастыны», «Ягидка», мойка самообслуживания, ТОВ «Шполанасинтрав».



Также 11 мая не будет электричества с 8:00 до 17:00 часов в селе Сердегивка на улице Вильшанська.

12.05.2026 года с 8:00 до 17:00 часов исчез свет в селе Лебедын. Однако обесточенными останутся только отдельные улицы:

ул. Центральная (частично в районе ул. Мира), Мира / магазин «Продукты»



13.05.2026 года с 8:00 до 17:00 часов вводятся ограничения, которые продлятся много часов в таких населенных пунктах:

город Шпола ул. Терешковская, Лысенко

село Лозуватка

15.05.2026 года с 08:00 до 16:00 плановые обесточивания коснутся домов в нескольких населенных пунктах общины, где будут проводить плановые работы на электросетях:

город Шпола ул. Олександра Кондратюка (частично)

село Сердеговка ул. Рыты Нещадыменко.

