Графики отключения света будут продолжаться в части Черкасской области из-за плановых работ, запланированных на неделю с 11 по 17 мая, пишет Politeka.net.
"Черкассыоблэнерго" предупредили об отключении электроэнергии.
Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 11 по 17 мая вводятся через плановые и профилактические работы, которые будут проводить энергетики. Жителям региона следует быть готовыми к длительным ограничениям и держать павербанки наготове.
11.05.2026 с 8:00 до 17:00 часы будут выключать электричество в городе Шполы. Полностью обесточенной будет оставаться следующие улицы:
- Калынова, Короленка, Колектывна, пров. Колектывный, Благовисна, пров. Благовисный, М. Садовського, Днипровська, Калыгирська, пров. Калыгирськый, Героив Небеснои Сотни, провулкы Сагайдачного, Шевченка (частично), Пырогова, Днипровськый, ул. Прозора, Зоряна, Ярослава Мудрого, Чорновола / автомойка та СТО возле памятника Т.Г. Шевченку, магазины «Декор», «Мыло», «Автозапчастыны», «Ягидка», мойка самообслуживания, ТОВ «Шполанасинтрав».
Также 11 мая не будет электричества с 8:00 до 17:00 часов в селе Сердегивка на улице Вильшанська.
12.05.2026 года с 8:00 до 17:00 часов исчез свет в селе Лебедын. Однако обесточенными останутся только отдельные улицы:
- ул. Центральная (частично в районе ул. Мира), Мира / магазин «Продукты»
13.05.2026 года с 8:00 до 17:00 часов вводятся ограничения, которые продлятся много часов в таких населенных пунктах:
- город Шпола ул. Терешковская, Лысенко
- село Лозуватка
15.05.2026 года с 08:00 до 16:00 плановые обесточивания коснутся домов в нескольких населенных пунктах общины, где будут проводить плановые работы на электросетях:
- город Шпола ул. Олександра Кондратюка (частично)
- село Сердеговка ул. Рыты Нещадыменко.
