Графіки відключення світла будуть тривати у частині Черкаської області через планові роботи, що заплановані на тиждень з 11 до 17 травня, пише Politeka.net.

«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії.

Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 11 до 17 травня вводяться через планові та профілактичні роботи, що будуть проводити енергетики. Мешканцям регіону варто бути готовими до тривалих обмежень та тримати павербанки напоготові.

11.05.2026 року з 8:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику в місті Шполи. Повністю знеструмленою залишатиметься такі вулиці:

Калинова, Короленка, Колективна, пров. Колективний, Благовісна, пров. Благовісний, М. Садовського, Дніпровська, Калигірська, пров. Калигірський, Героїв Небесної Сотні, провулки Сагайдачного, Шевченка (частково), Пирогова, Дніпровський, вул. Прозора, Зоряна, Ярослава Мудрого, Чорновола / автомийка та СТО біля пам’ятника Т.Г. Шевченку, магазини «Декор», «Мило», «Автозапчастини», «Ягідка», мийка самообслуговування, ТОВ «Шполанасінтрав».

Також 11 травня не буже електрики з 8:00 до 17:00 години в селі Сердегівка на вулиці Вільшанська.

12.05.2026 року з 8:00 до 17:00 години зникне світло в селі Лебедин. Проте знеструмленими залишаться тільки окремі вулиці:

вул. Центральна (частково в районі вул. Миру), Миру / магазин «Продукти»



13.05.2026 року з 8:00 до 17:00 години вводяться обмеження, які триватимуть багато годин в таких населених пунктах:

місто Шпола вул. Терешківська, Лисенка

село Лозуватка

15.05.2026 року з 08:00 до 16:00 години планові знеструмлення торкнуться будинків у кількох населених пунктах громади, де проводитимуть планові роботи на електромережах:

місто Шпола вул. Олександра Кондратюка (частково)

село Сердегівка вул. Рити Нещадименко.

