Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать поэтапно в зависимости от локации ярмарок и времени их проведения.

Новый график движения транспорта в Киеве 9-10 мая вводится через проведение продовольственных ярмарок, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Киевпасстранс .

Ограничения касаются сразу нескольких районов столицы. Причина - торговые мероприятия на Голосеевской, Лисковской, Александре Экстер, Иорданской, Академика Шалимова, Татарской, Игоря Юхновского улицах, а также бульваре Амвросия Бучмы.

Перевозчики временно корректируют движение автобусов №2, 6, 37Д, 39, 44, 49, 87, 95, 110 и троллейбуса №34.

Маршрут №2 обходит проспект Отрадный и часть Академика Шалимова из Стражеска. Автобус №6 не заезжает в Лисковскую и Радунскую.

№37Д работает между метро «Лесная» и проспектом Червоной Калины. №39 сменяет траекторию в районе Лысогорской.

Рейсы №44 и №110 движутся через Радунский в Милославскую. №49, №87, №95 корректируют схему на участках Березняков и Русановки.

Троллейбус №34 курсирует от Северной по проспекту Степана Бандеры без изменений на остальных отрезках.

10 мая ситуация повторно обновляется для автобусов №31, 110 и 112. Их маршруты проходят через Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую и Татарскую или в направлении Радужной через Игоря Микитенко, Сирожупанников и Юхновского.

В коммунальном предприятии извиняются за неудобства и просят пассажиров учитывать изменения при планировании поездок по городу.

Жителям советуют заранее проверять маршруты, поскольку возможны дополнительные корректировки в течение дня в зависимости от работы ярмарок.

