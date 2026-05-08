Новий графік руху транспорту в Києві 9–10 травня запроваджується через проведення продовольчих ярмарків, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Київпастранс.

Обмеження стосуються одразу кількох районів столиці. Причина — торгівельні заходи на Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Академіка Шалімова, Татарській, Ігоря Юхновського вулицях, а також бульварі Амвросія Бучми.

Перевізники тимчасово коригують рух автобусів №2, 6, 37Д, 39, 44, 49, 87, 95, 110 та тролейбуса №34.

Маршрут №2 оминає проспект Відрадний і частину Академіка Шалімова зі Стражеска. Автобус №6 не заїжджає на Лісківську та Радунську.

№37Д працює між метро «Лісова» та проспектом Червоної Калини. №39 змінює траєкторію в районі Лисогірської.

Рейси №44 і №110 рухаються через Радунську до Милославської. №49, №87, №95 коригують схему на ділянках Березняків і Русанівки.

Тролейбус №34 курсує від Північної до проспекту Степана Бандери без змін на решті відрізків.

10 травня ситуація повторно оновлюється для автобусів №31, 110 та 112. Їхні маршрути проходять через Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську та Татарську або в напрямку Райдужної через Ігоря Микитенка, Сірожупанників та Юхновського.

Через це новий графік руху транспорту в Києві діятиме поетапно залежно від локації ярмарків і часу їх проведення.

У комунальному підприємстві перепрошують за незручності та просять пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок містом.

Мешканцям радять заздалегідь перевіряти маршрути, оскільки можливі додаткові коригування впродовж дня залежно від роботи ярмарків.

