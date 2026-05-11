Украинцев предупредили о длительных графиках отключения света, запланированных в Кировоградской области на 12 мая, сообщает Politeka.ner.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Энергетики заранее подготовили подробные графики отключения света в Кировоградской области на 12 мая. Следует заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией.

С 09:00–17:00 часов в селе Биркы будет отсутствовать электричество. Ограничения касаются ряда адресов:

Андрия Зиновева — № 1-29, 31-40, 42, 44

Дружбы — № 1-4, 8-9, 11-12, 20

Калыновый пров. — № 1-3, 5, 7, 11

Леси Украинкы — № 1, 1А, 2-4, 6, 7А, 9, 12-16, 19, 22-23, 25-26, 29-30, 32-33, 35-37, 39, 42-46, 48, 52, 54-56, 61, 63-65, 71, 76-78, 80-81, 83-86, 88-91, 93, 96, 98-99, 105, 108-112, 114, 116, 118-120, 122-129

Лисова — № 1-3, 3А, 4-6, 8-12, 14, 16, 18-24, 27-32, 34, 34А, 39-40

Мыколаивська — № 1-3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6-7, 7Б, 8, 8А, 10, 12-17, 19-25, 26А, 28, 30, 34-37, 45-47, 50-51

Пидлисна — № 2-4, 10-13, 18-19, 21-22, 27-35, 37-42, 44-47, 49, 51-53, 55-57, 61-63, 65, 67-68, 68А, 70А, 73-74, 78-79, 81-83, 86-90А, 93, 93А, 96

Центральна — № 1, 1А, 2-13, 15-22, 24, 26-27, 29-30, 32-34, 36-41, 43-44, 46, 53, 55, 57-66, 71, 73, 89

Шевченка — № 1, 3-7, 9-12, 14-15, 17-19, 21-27, 29-32, 34-41, 43-44, 46-47, 49-56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

12.05.2026 с 09:00–17:00 часов в населенном пункте Олександривка вводятся долгие обесточивания. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Берегова — № 2, 5-12, 14-17, 19, 19А, 19Б, 20-22, 24-28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53-54

Хутирська — № 1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78, 82, 84А, 86, 88, 92, 96, 102, 110, 112, 114, 116, 118, 120А, 122, 122А, 126А, 128, 130, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 146А, 150, 154

Хутирськый пров. — № 1А, 2, 2А, 3, 5, 7-13, 15, 17

Дополнительные графики отключения света будут действовать в населенном пункте Пидлисне. Электричество исчезнет с 09:00–17:00 на следующих улицах:

Ивана Франка — № 1-7, 9-20, 22-27, 30

Шкмльна — № 4-5, 9, 11-15.

