Енергетики заздалегідь підготували детальні графіки відключення світла на 12 травня у Кіровоградській області.

Українців попередили про тривалі графіки відключення світла, що заплановані у Кіровоградській області на 12 травня, повідомляє Politeka.ner.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Енергетики заздалегідь підготували детальні графіки відключення світла у Кіровоградській області на 12 травня. Варто завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.

З 09:00–17:00 години в селі Бірки буде відсутня електрика. Обмеження стосуються низки адрес:

Андрія Зінов'єва — № 1-29, 31-40, 42, 44

Дружби — № 1-4, 8-9, 11-12, 20

Калиновий пров. — № 1-3, 5, 7, 11

Лесі Українки — № 1, 1А, 2-4, 6, 7А, 9, 12-16, 19, 22-23, 25-26, 29-30, 32-33, 35-37, 39, 42-46, 48, 52, 54-56, 61, 63-65, 71, 76-78, 80-81, 83-86, 88-91, 93, 96, 98-99, 105, 108-112, 114, 116, 118-120, 122-129

Лісова — № 1-3, 3А, 4-6, 8-12, 14, 16, 18-24, 27-32, 34, 34А, 39-40

Миколаївська — № 1-3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6-7, 7Б, 8, 8А, 10, 12-17, 19-25, 26А, 28, 30, 34-37, 45-47, 50-51

Підлісна — № 2-4, 10-13, 18-19, 21-22, 27-35, 37-42, 44-47, 49, 51-53, 55-57, 61-63, 65, 67-68, 68А, 70А, 73-74, 78-79, 81-83, 86-90А, 93, 93А, 96

Центральна — № 1, 1А, 2-13, 15-22, 24, 26-27, 29-30, 32-34, 36-41, 43-44, 46, 53, 55, 57-66, 71, 73, 89

Шевченка — № 1, 3-7, 9-12, 14-15, 17-19, 21-27, 29-32, 34-41, 43-44, 46-47, 49-56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

12.05.2026 року з 09:00–17:00 години в населеному пункті Олександрівка вводяться довгі знеструмлення. Знеструмлять будинки, що розташовані за такими адресами:

Берегова — № 2, 5-12, 14-17, 19, 19А, 19Б, 20-22, 24-28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53-54

Хутірська — № 1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78, 82, 84А, 86, 88, 92, 96, 102, 110, 112, 114, 116, 118, 120А, 122, 122А, 126А, 128, 130, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 146А, 150, 154

Хутірський пров. — № 1А, 2, 2А, 3, 5, 7-13, 15, 17

Додаткові графіки відключення світла будуть діяти в населеному пункті Підлісне. Електрика зникне з 09:00–17:00 години на наступних вулицях:

Івана Франка — № 1-7, 9-20, 22-27, 30

Шкільна — № 4-5, 9, 11-15.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Кіровоградській області: що саме зміниться.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області: як виростуть ціни з травня.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: скільки доведеться платити за квиток.