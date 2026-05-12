Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало реакцію серед жителів громади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у Гайсині набуло чинності з 1 травня, повідомляє Politeka.

У місті встановили нову вартість водопостачання та водовідведення на рівні 126,78 грн за кубометр. Рішення виконавчий комітет міської ради ухвалив 16 квітня після оновлення економічних розрахунків комунального підприємства.

У структурі платежу 54,42 грн припадає на подачу води, ще 72,36 грн — на відведення стічних ресурсів. Порівняно з 2025 роком, коли сума становила 79,26 грн, зростання є значним і наближається до 60%.

У міській владі пояснюють перегляд тарифів суттєвим збільшенням витрат у сфері. За останні роки собівартість роботи водної інфраструктури зросла більш ніж у 2,5 раза.

Попри це, для населення не застосовують повний економічний рівень. Різницю, яку оцінюють приблизно у 1,3 млн грн щомісяця, покривають коштом місцевого бюджету.

Окремо зазначається, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало реакцію серед жителів громади. Частина мешканців говорить про додаткове фінансове навантаження, особливо на тлі якості води та періодичних перебоїв у постачанні.

27 квітня у Гайсині відбувся мітинг, під час якого громадяни передали звернення до міського голови з вимогою перегляду рішення.

У підсумку ситуація поєднала економічні аргументи влади та соціальне невдоволення частини споживачів, що сформувало напругу навколо нових розрахунків.

Подальші зміни вартості послуг залежатимуть від динаміки витрат підприємств та рішень місцевих органів самоврядування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.