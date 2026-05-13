В Укрзалізниці закликають пасажирів подивитися новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області та заздалегідь планувати поїздки.

У травні пасажирам приміських поїздів на Прикарпатті варто врахувати тимчасові зміни у графіках руху та маршрутах низки рейсів. Причиною коригувань стали планові ремонтні роботи на окремих ділянках залізничної інфраструктури, спрямовані на підвищення безпеки та надійності перевезень.

В Укрзалізниці закликають пасажирів подивитися новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області та заздалегідь планувати поїздки, аби уникнути незручностей під час подорожей.

У залізничній компанії наголошують, що всі роботи проводяться для оновлення колійного господарства та покращення якості перевезень у регіоні. Пасажирам радять перевіряти актуальний розклад перед поїздкою через офіційні сервіси Укрзалізниці, оскільки можливі додаткові оперативні зміни.

Так, 19 та 20 травня тимчасово зміниться курсування кількох приміських поїздів. Зокрема, коригування торкнуться рейсів №6403/6404 Івано-Франківськ – Яремче – Івано-Франківськ, поїзда №6437 Коломия – Івано-Франківськ, а також рейсу №6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта.

Крім того, у період із 6 по 8 травня та повторно з 19 по 21 травня зміни запровадять для поїзда №6438 до Коломиї. У ці ж дати за оновленим графіком курсуватиме і приміський поїзд №6402/6401 Ворохта – Івано-Франківськ.

Окремо в Укрзалізниці повідомили про тимчасове скорочення маршрутів для частини приміських рейсів. Із 18 по 20 травня поїзди №6431/6432, №6433/6434 та №6435/6436 курсуватимуть лише за маршрутом Коломия – Хриплин – Коломия. Через ремонт колій їхній маршрут буде обмежено.

