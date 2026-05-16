Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области и другие средства первой необходимости предоставляются пострадавшим жителям региона специалистами Красного Креста, сообщает Politeka.

Ситуация в областном центре остается напряженной из-за постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры.

В результате одной из ночных атак на Чернигов зафиксированы трагические последствия. Кроме человеческих жертв, вражеские удары повлекли за собой значительные разрушения зданий.

Повреждения получили не только частные и многоквартирные жилые дома, но и объекты социальной сферы, среди которых учебные заведения и медицинское учреждение.

Черниговская областная организация Общества Красного Креста Украины оперативно приняла участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Команда волонтеров и специалистов прибыла на места попадания для оказания первой помощи и оценки потребностей людей, оставшихся без крова или с поврежденным имуществом.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области выдавались вместе с материалами для экстренного ремонта жилья.

Представители гуманитарной миссии подчеркнули, что их работа направлена ​​на комплексную поддержку каждого, кто оказался в эпицентре бедствия.

Кроме обеспечения бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области, пострадавшие получили специальные строительные наборы.

В список помощи тогда вошли плиты OSB и шифер для восстановления кровель, тарпаулин, фонари.

Кроме того, Черниговская областная организация Общества Красного Креста Украины подготовила и распространила одеяла и специальные спальные наборы.

