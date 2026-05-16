Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області та інші засоби першої необхідності надаються постраждалим мешканцям регіону фахівцями Червоного Хреста, повідомляє Politeka.

Ситуація в обласному центрі залишається напруженою через постійні обстріли цивільної інфраструктури.

Внаслідок однієї з нічних атак на Чернігів зафіксовано трагічні наслідки. Окрім людських жертв, ворожі удари спричинили значні руйнування будівель.

Пошкоджень зазнали не лише приватні та багатоквартирні житлові будинки, а й об’єкти соціальної сфери, серед яких навчальні заклади та медична установа.

Чернігівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України оперативно долучилася до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Команда волонтерів та спеціалістів прибула на місця влучань для надання першої допомоги та оцінки потреб людей, що залишилися без даху над головою або з пошкодженим майном.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області видавалися разом із матеріалами для екстреного ремонту осель.

Представники гуманітарної місії підкреслили, що їхня робота спрямована на комплексну підтримку кожного, хто опинився в епіцентрі біди.

Окрім забезпечення безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Чернігівській обалсті, постраждалі отримали спеціальні будівельні набори.

До переліку допомоги тоді увійшли плити OSB та шифер для відновлення покрівель, тарпаулін, ліхтарі.

Окрім цього, Чернігівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України підготувала та розповсюдила ковдри та спеціальні спальні набори.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безоплатні послуги і не тільки: як можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: які виплати отримають українці у травні 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Де платять до 55 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Чернігівській області.