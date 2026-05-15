У межах обмеження руху транспорту у Вінниці на ділянці встановлять тимчасові дорожні знаки та засоби регулювання.

Обмеження руху транспорту у Вінниці запроваджують на вулиці Магістратській у період із 18 по 22 травня через проведення ремонтних робіт на водопровідній інфраструктурі, передає Politeka.

Про це повідомляє міська рада.

Йдеться про реконструкцію оглядового колодязя на проїзній частині перед перехрестям із вулицею Лесі Українки в напрямку до неї. Повного перекриття не передбачено — рух організують у реверсному режимі однією смугою в бік площі Героїв Майдану, що дозволить зберегти проїзд, зокрема для спецтранспорту.

У межах обмеження руху транспорту у Вінниці на ділянці встановлять тимчасові дорожні знаки та засоби регулювання. За безпеку руху відповідатиме комунальне підприємство «СМЕД ОДР».

Водіїв і пішоходів просять враховувати зміни та бути уважними під час пересування цією частиною міста, де роботи триватимуть до завершення визначеного терміну.

Після завершення ремонтних робіт рух на Магістратській відновлять у звичному режимі.

Крім того, у Вінницькій областя повідомляли про новий графік руху поїздів.

Тимчасові зміни торкнуться кількох приміських маршрутів, що проходять через станцію Козятин.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти оновлений розклад, оскільки коригування стосуються часу відправлення та прибуття окремих пасажирських складів.

Причиною змін є проведення ремонтних робіт на окремих ділянках колій. У компанії зазначають, що новий графік руху поїздів у Вінницькій області буде діяти тимчасово.

Після завершення робіт, курсування важливих експресів поступово повернеться до звичного режиму.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Вінниці: як сильно зростуть ціни на квитки.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: які нові ціни оголошено.