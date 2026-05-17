«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії.

Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 18 до 24 травня вводяться через планові та профілактичні роботи, що будуть проводити енергетики. Мешканцям регіону варто бути готовими до тривалих обмежень та тримати павербанки напоготові.

Так, 18.05.2026 року з 08:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишиться село Водяне. Відключення торкнуться вулиць Нова Центральна, Лікарняна, Братів Бойко та Шкільна. Також обмеження стосуватимуться Водянського ліцею.

19.05.2026 року у той самий часовий проміжок — з 08:00 до 17:00 — планові знеструмлення запровадять у селі Лебедин. Без світла частково залишиться вулиця Небесної Сотні.

20.05.2026 року роботи триватимуть у місті Шпола. З 08:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє на вулицях Сонячна, Дар’ївська та Привокзальна.

21.05.2026 року масштабні відключення очікуються одразу у двох населених пунктах. У селі Журавка з 08:00 до 17:00 без електроенергії залишиться вся територія населеного пункту. У селі Васильків у цей час світла не буде на вулицях Прохорова, Набережна, Прудянська та Лисенка.

22.05.2026 року графіки відключення світла продовжаться у Шполі та Лебедині. У Шполі з 08:00 до 16:00 знеструмлення торкнуться вулиць Таранця, Перемоги та Васильківська, а також району магазину «Сита хата». У селі Лебедин у цей же час обмеження діятимуть на частині вулиці Центральної, а також на вулицях Миру та Турція.

Крім того, 22 травня з 08:00 до 12:00 у центральній частині Шполи тимчасово вимкнуть електроенергію на частині вулиці Соборної. Під відключення потраплять приміщення колишнього Будинку культури, Шполянська публічна бібліотека, кіноконцертна зала «Космос», КП «Комунальник», низка магазинів, а також частина адміністративних приміщень податкової служби та колишнього готелю «Шпола-Центр».

