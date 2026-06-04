Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві залишається предметом погодження та може бути скориговане.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві розглядають після оприлюднення нового проєкту розрахунків від КП «Миколаївкомунтранс», який стосується оновлення вартості роботи з побутовими відходами, передає Politeka.

Міська рада опублікувала економічне обґрунтування, де йдеться про збір, транспортування та подальше захоронення сміття в межах громади. Документ винесено для публічного ознайомлення та обговорення.

У підприємстві пояснюють перегляд сукупністю зовнішніх факторів, що формують собівартість послуг. Серед них — підвищення соціальних стандартів, зміна мінімальної зарплати та корекція прожиткового мінімуму.

Додатково на витрати вплинули дорожчі паливні матеріали, ремонт спецтехніки, закупівля запчастин і поступове оновлення автопарку, що збільшило амортизаційне навантаження.

Окремо зазначається, що зміни необхідні для стабільного функціонування системи санітарного очищення міста та регулярного вивезення відходів.

Згідно з оприлюдненими цифрами, змішані побутові відходи можуть зрости з 246,11 грн до 382,69 грн за кубічний метр.

Великогабаритне та будівельне сміття прогнозовано підніметься з 277,84 грн до 612,32 грн, що більш ніж удвічі перевищує чинний рівень. Також переглядається ставка захоронення — з 41,90 грн до 47,50 грн.

Наразі триває етап громадського обговорення, під час якого мешканці, бізнес і громадські структури можуть подавати зауваження протягом визначеного строку з моменту публікації оголошення.

У підсумку, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві залишається предметом погодження та може бути скориговане після завершення консультаційної процедури.

Джерело: nikpravda

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