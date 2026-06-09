Весеннее похолодание может принести в летний сезон дефицит отечественных продуктов в Николаевской области и в других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Наиболее ощутимое влияние весенних заморозков ожидается в сегменте фруктов и ягод. Как сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, в зоне риска оказались абрикосы, персики, ранняя черешня и первая волна клубники.

Эксперт объясняет, что в случае существенного повреждения цвета или завязи объемы ранней продукции могут снизиться, что традиционно приводит к росту цен на старте сезона и дефициту, когда рынок еще не успел насытиться предложением. По его словам, наиболее уязвимыми остаются косточковые культуры, в частности абрикосы и персики, которые в случае потерь могут стать дефицитными, а их стоимость будет в значительной степени формироваться в зависимости от импортных поставок.

В то же время, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии призвал не преувеличивать риски.

Он отметил, что указанные позиции не критически важны для общей продовольственной корзины, а возможный дефицит продуктов в Николаевской области быстро компенсируется за счет импорта, в частности из Турции и стран Средней Азии. Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что ожидать низких цен в этом сегменте не стоит.

На фоне изменений на аграрном рынке фиксируется и потребительская тенденция: импортные бананы постепенно закрепляются как один из самых популярных фруктов.

Причиной этого называют их относительную дешевизну — во многих случаях они стоят почти вдвое меньше отечественных яблок. Это объясняется особенностями производства: бананы собирают до нескольких десятков раз в год, тогда как яблоневый урожай в Украине формируется только один раз в сезон.

В то же время, на продовольственном рынке наблюдаются и другие ценовые колебания. В частности, подсолнечное масло и гречка демонстрируют рост стоимости из-за повышенных затрат производителей, дефицита сырья и удорожания упаковки. В то же время сахар удерживается на уровне, который примерно на 10% ниже, чем в прошлом.

Отдельно эксперты обращают внимание на ситуацию в хлебопекарной отрасли. Она остается одной из наиболее чувствительных к перебоям электроснабжения, ведь использование генераторов в периоды пиковой нагрузки, в частности, в жаркий сезон, существенно повышает себестоимость производства.

По словам экономиста Олега Пендзина, цены на хлеб в Украине традиционно растут постепенно — в среднем на 1–1,5% ежемесячно, вне зависимости от сезона. Он объясняет это плановой политикой производителей и структурой издержек.

В свою очередь, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко заверил, что рисков дефицита хлеба в Николаевской области или сокращения ассортимента на рынке пока не прогнозируется.

Источник: РБК-Украина.

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