Весняне похолодання може принести в літній сезон дефіцит вітчизняних продуктів у Миколаївській області та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Найбільш відчутний вплив весняних заморозків очікується у сегменті фруктів та ягід. Як повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, у зоні ризику опинилися абрикоси, персики, рання черешня та перша хвиля полуниці.

Експерт пояснює, що у разі суттєвого пошкодження цвіту або зав’язі обсяги ранньої продукції можуть знизитися, що традиційно призводить до зростання цін на старті сезону та дефіциту, коли ринок ще не встиг насититися пропозицією. За його словами, найбільш вразливими залишаються кісточкові культури, зокрема абрикоси та персики, які в разі втрат можуть стати дефіцитними, а їхня вартість значною мірою формуватиметься залежно від імпортних поставок.

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі закликав не перебільшувати ризики.

Він зазначив, що зазначені позиції не є критично важливими для загального продовольчого кошика, а можливий дефіцит продуктів у Миколаївській області швидко компенсується за рахунок імпорту, зокрема з Туреччини та країн Середньої Азії. Разом із тим експерт наголосив, що очікувати низьких цін у цьому сегменті не варто.

На тлі змін на аграрному ринку фіксується й споживча тенденція: імпортні банани поступово закріплюються як один із найпопулярніших фруктів.

Причиною цього називають їхню відносну дешевизну — у багатьох випадках вони коштують майже вдвічі менше, ніж вітчизняні яблука. Це пояснюється особливостями виробництва: банани збирають до кількох десятків разів на рік, тоді як яблуневий урожай в Україні формується лише один раз за сезон.

Водночас на продовольчому ринку спостерігаються й інші цінові коливання. Зокрема, соняшникова олія та гречка демонструють зростання вартості через підвищені витрати виробників, дефіцит сировини та здорожчання пакування. Натомість цукор утримується на рівні, який приблизно на 10% нижчий, ніж торік.

Окремо експерти звертають увагу на ситуацію у хлібопекарській галузі. Вона залишається однією з найбільш чутливих до перебоїв електропостачання, адже використання генераторів у періоди пікового навантаження, зокрема в спекотний сезон, суттєво підвищує собівартість виробництва.

За словами економіста Олега Пендзина, ціни на хліб в Україні традиційно зростають поступово — у середньому на 1–1,5% щомісяця, незалежно від сезону. Він пояснює це плановою політикою виробників та структурою витрат.

У свою чергу перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко запевнив, що ризиків дефіциту хліба у Миколаївській області або скорочення асортименту на ринку наразі не прогнозується.

Джерело: РБК-України.

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