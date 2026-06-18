Для получения и продления денежной помощи пенсионерам в Николаевской области применяются не только финансовые, но и имущественные условия.

Пенсионеры из ВПЛ в Николаевской области могут и дальше получать денежную помощь на проживание без повторного обращения, если отвечают требованиям, пишет Politeka.net.

Как отмечают в профильных ведомствах, при принятии решения о продлении выплат учитывается не общий доход семьи, а размер личной пенсии заявителя. Именно этот показатель определяет сохранение права на поддержку.

В соответствии с действующими правилами автоматическое продление выплат на следующий шестимесячный период предусмотрено для пенсионеров-переселенцев, если их ежемесячная пенсия не превышает 10 380 гривен. Таким образом, материальное положение всей семьи не влияет на решение о начислении пособия.

Это означает, что в случае супругов право на выплаты рассматривается отдельно для каждого пенсионера. Если один из членов семьи получает высшую пенсию, это не лишает другого права на пособие при условии соответствия установленному пенсионному критерию.

В то же время, для получения и продления денежной помощи применяются не только финансовые, но и имущественные условия. Государство также учитывает принадлежность заявителя к социально уязвимым категориям населения.

Право на автоматическое продление выплат имеют:

лица с инвалидностью I и II групп;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

дети с тяжелыми заболеваниями при наличии подтверждающих медицинских документов;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 23 лет;

лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 23 лет; приемные родители, родители-воспитатели и опекуны.

В случае отсутствия автоматического продления выплат право на денежную помощь в Николаевской области не теряется. В такой ситуации переселенцам необходимо подать заявление — сделать это можно через органы Пенсионного фонда Украины, онлайн на вебпортале электронных услуг ПФУ или ЦНАП или органы местного самоуправления.



Источник: Donpatriot.News

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