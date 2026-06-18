Для отримання та продовження грошової допомоги для пенсіонерів в Миколаївській області застосовуються не лише фінансові, а й майнові умови.

Пенсіонери з ВПО у Миколаївській області можуть і надалі отримувати грошову допомогу на проживання без повторного звернення, якщо відповідають вимогам, пише Politeka.net.

Як зазначають у профільних відомствах, під час ухвалення рішення щодо продовження виплат враховується не загальний дохід родини, а розмір особистої пенсії заявника. Саме цей показник є визначальним для збереження права на підтримку.

Відповідно до чинних правил, автоматичне продовження виплат на наступний шестимісячний період передбачене для пенсіонерів-переселенців, якщо їхня щомісячна пенсія не перевищує 10 380 гривень. Таким чином, матеріальне становище всієї сім’ї не впливає на рішення щодо нарахування допомоги.

Це означає, що у випадку подружжя право на виплати розглядається окремо для кожного пенсіонера. Якщо один із членів сім’ї отримує вищу пенсію, це не позбавляє іншого права на допомогу за умови відповідності встановленому пенсійному критерію.

Водночас для отримання та продовження грошової допомоги застосовуються не лише фінансові, а й майнові умови. Держава також враховує належність заявника до соціально вразливих категорій населення.

Право на автоматичне продовження виплат мають:

особи з інвалідністю І та ІІ груп;

діти з інвалідністю віком до 18 років;

діти з тяжкими захворюваннями за наявності підтвердних медичних документів;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років;

особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років; прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни.

У разі відсутності автоматичного продовження виплат право на грошову допомогу в Миколаївській області не втрачається. У такій ситуації переселенцям необхідно подати заяву — зробити це можна через органи Пенсійного фонду України, онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через ЦНАП чи органи місцевого самоврядування.



Джерело: Donpatriot.News

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