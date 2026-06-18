Подорожание проезда в Сумах рассматривается как часть пересмотра финансовой модели городской транспортной системы и адаптации к текущим экономическим условиям.

Подорожание проезда в Сумах вынесено на публичное обсуждение в рамках проекта распорядительного документа, подготовленного городской военной администрацией, сообщает Politeka.

Инициатива включает пересмотр стоимости пассажирских перевозок в городском сообщении и на пригородных маршрутах. На этом этапе решение не является окончательным и находится в стадии согласования с последующим учетом позиций общественности.

Согласно обнародованным предложениям, тариф на поездку в пределах города может возрасти с 15 до 20 гривен. Отдельно рассматривается направление Песчаного, где стоимость одной поездки предварительно предлагается установить на уровне 28 гривен.

Перевозчики объясняют возможную корректировку накопления расходов за последний период. Среди ключевых факторов называют рост цен на горючее, удорожание запасных частей и ремонтных работ. Дополнительно влияют изменения в фонде оплаты труда, общие операционные расходы и сложные условия безопасности, что затрудняет стабильную работу транспорта.

В этом контексте подорожание проезда в Сумах рассматривается как часть пересмотра финансовой модели городской транспортной системы и адаптации к текущим экономическим условиям.

Проект остается открытым для общественного обсуждения. Окончательное решение будет принято после завершения согласительных процедур и анализа предложений всех заинтересованных сторон.

Кроме того, в Сумах также сообщалось о новой системе оплаты проезда.

Внутри маршрутки установили QR-коды. Пассажиры сканируют их смартфоном и подтверждают списание средств в приложении. Операция занимает несколько секунд и не требует использования наличных денег.

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