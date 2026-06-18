Подорожчання проїзду в Сумах розглядається як частина перегляду фінансової моделі міської транспортної системи та адаптації до поточних економічних умов.

Подорожчання проїзду в Сумах винесене на публічне обговорення в межах проєкту розпорядчого документа, підготовленого міською військовою адміністрацією, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює перегляд вартості пасажирських перевезень у міському сполученні та на приміських маршрутах. На цьому етапі рішення не є остаточним і перебуває на стадії погодження з подальшим врахуванням позицій громадськості.

Згідно з оприлюдненими пропозиціями, тариф на поїздку в межах міста може зрости з 15 до 20 гривень. Окремо розглядається напрямок до Піщаного, де вартість однієї поїздки попередньо пропонується встановити на рівні 28 гривень.

Перевізники пояснюють можливе коригування накопиченням витрат за останній період. Серед ключових чинників називають зростання цін на пальне, подорожчання запасних частин і ремонтних робіт. Додатково впливають зміни у фонді оплати праці, загальні операційні витрати та складні безпекові умови, що ускладнюють стабільну роботу транспорту.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Сумах розглядається як частина перегляду фінансової моделі міської транспортної системи та адаптації до поточних економічних умов.

Наразі проєкт залишається відкритим для громадського обговорення. Остаточне рішення ухвалять після завершення погоджувальних процедур і аналізу пропозицій усіх зацікавлених сторін.

Крім того, в Сумах також повідомляли про нову систему оплати проїзду.

Усередині маршруток встановили QR-коди. Пасажири сканують їх смартфоном і підтверджують списання коштів у застосунку. Операція займає кілька секунд і не потребує використання готівки.

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