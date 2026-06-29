Графики отключения света в Запорожье на 30 июня будут продолжаться по отдельным адресам и вводятся в разные временные рамки, сообщает издание Politeka.net.
Графики отключения света в Запорожье на 30 июня вводятся на многие часы подряд. По информации энергетиков, временные ограничения электроснабжения вводятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей.
Как сообщили в АО «Запорожьеоблэнерго», из-за планового ремонта электрооборудования не будет электричества с 10 до 17 часов. Обесточенными останутся дома, расположенные по следующим адресам:
- Зоряна (Муравйова): 19
- Инженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63
- Петра Яцыка (Череповецька): 1–9, 2–14
- пров. Перлынный: 28–32, 23
С 9 до 16 часов также исчезнет электричество в части Запорожья. В этот период обесточивание коснутся отдельных адресов на улицах:
- Дмытра Вышневецького (Ладозька): 13б, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 26 п. 1–2, 26 п. 3–4
- Професора Толока (Маршала Чуйкова): 15, 17, 19, 21
С 9 до 17 часов будут продолжаться дополнительные ограничения из-за работ в энергетической инфраструктуре. Обесточивание коснутся отдельных улиц:
- Автомобильна (Цымлянська) — 7, 23, 25, 27
- Акациева (Титова) — 1, 2, 3–29, 2–28
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36, 37–43
- Архитекторки Бельман (Адмирала Лазарева) — 1, 1–23, 2, 6
- Билогорська — 2
- Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84, 73–87
- Вуглегирська — 53 (оп. 1), 54
- Гданська (Сыбирська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122
- Героив Крут (12 Квитня) — 2, 3, 3А, 5
- Голды Меир (Сусанина) — 31–45, 32–60, 37А, 62–76
- Григорія Вегмана — 2–4, 4А, 4Б, 10, 16–26, 16А
- Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
- Экскаваторна — 9
- Экспресивська — 6, 26
- Заполярна — 9, 10–36, 11–37, 11А–31А, 12А–36А, 35А, 37А, 40–44, 41–43
- Зачыняева — 75–77, 81–83
- Калиброва — 8, 8А, 10, 13, 13А, 15, 15А
- Карпатська (Анапська) — 36, 36А, 42–44
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Леонида Жаботынського — 1, 3А, 5А
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В
- Музычна — 54
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18
- Пидпрыемныцька (Зейська) — 3, 6
- Радисна — 45–53, 57, 59, 60–64, 61–69
- Реактывна — 1
- Ремисныча — 2
- Селыщна — 50, 50–84, 57–95
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
- Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
- Слобожанська (Сахалинська) — 32
- Соняшныкова (Мыколы Руднєва) — 30–32, 34–42, 35–41
- Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А
- Теплобудивна — 20, 20–22, 22, 28, 30
- Тролейбусна — 1, 34, 34А, 36
- Феодосийська — 2, 3, 3А, 5
- Червонои Калыны (Красноградська) — 53–73, 54–74
- Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б
- Соборный просп. — 171, 171А, 173, 173А, 214
- Березневый пров. (Мартовськый) — 1–11, 2–10
- Вовчый пров. (Ржевського) — 2–8, 5–21
- Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12
- Спасивськый пров. (Пысарева) — 19–35, 22.
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