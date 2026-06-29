Графики отключения света в Запорожье на 30 июня предполагают длительные плановые обесточивания по десяткам адресов.

Графики отключения света в Запорожье на 30 июня будут продолжаться по отдельным адресам и вводятся в разные временные рамки, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 30 июня вводятся на многие часы подряд. По информации энергетиков, временные ограничения электроснабжения вводятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей.

Как сообщили в АО «Запорожьеоблэнерго», из-за планового ремонта электрооборудования не будет электричества с 10 до 17 часов. Обесточенными останутся дома, расположенные по следующим адресам:

Зоряна (Муравйова): 19

Инженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63

Петра Яцыка (Череповецька): 1–9, 2–14

пров. Перлынный: 28–32, 23

С 9 до 16 часов также исчезнет электричество в части Запорожья. В этот период обесточивание коснутся отдельных адресов на улицах:

Дмытра Вышневецького (Ладозька): 13б, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 26 п. 1–2, 26 п. 3–4

Професора Толока (Маршала Чуйкова): 15, 17, 19, 21

С 9 до 17 часов будут продолжаться дополнительные ограничения из-за работ в энергетической инфраструктуре. Обесточивание коснутся отдельных улиц:

Автомобильна (Цымлянська) — 7, 23, 25, 27

Акациева (Титова) — 1, 2, 3–29, 2–28

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36, 37–43

Архитекторки Бельман (Адмирала Лазарева) — 1, 1–23, 2, 6

Билогорська — 2

Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84, 73–87

Вуглегирська — 53 (оп. 1), 54

Гданська (Сыбирська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122

Героив Крут (12 Квитня) — 2, 3, 3А, 5

Голды Меир (Сусанина) — 31–45, 32–60, 37А, 62–76

Григорія Вегмана — 2–4, 4А, 4Б, 10, 16–26, 16А

Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Экскаваторна — 9

Экспресивська — 6, 26

Заполярна — 9, 10–36, 11–37, 11А–31А, 12А–36А, 35А, 37А, 40–44, 41–43

Зачыняева — 75–77, 81–83

Калиброва — 8, 8А, 10, 13, 13А, 15, 15А

Карпатська (Анапська) — 36, 36А, 42–44

Кочубея — 47–65, 60–74

Леонида Жаботынського — 1, 3А, 5А

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В

Музычна — 54

Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18

Пидпрыемныцька (Зейська) — 3, 6

Радисна — 45–53, 57, 59, 60–64, 61–69

Реактывна — 1

Ремисныча — 2

Селыщна — 50, 50–84, 57–95

Семеренка — 59–63, 60–76

Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40

Слобожанська (Сахалинська) — 32

Соняшныкова (Мыколы Руднєва) — 30–32, 34–42, 35–41

Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А

Теплобудивна — 20, 20–22, 22, 28, 30

Тролейбусна — 1, 34, 34А, 36

Феодосийська — 2, 3, 3А, 5

Червонои Калыны (Красноградська) — 53–73, 54–74

Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б

Соборный просп. — 171, 171А, 173, 173А, 214

Березневый пров. (Мартовськый) — 1–11, 2–10

Вовчый пров. (Ржевського) — 2–8, 5–21

Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12

Спасивськый пров. (Пысарева) — 19–35, 22.

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