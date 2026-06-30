Графики отключения света в Черниговской области на июль связаны с проведением комплекса работ.

Жителей Черниговской области предупредили о введении плановых графиков отключения света, действующих в июле, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Черниговской области на июль связаны с проведением комплекса профилактических и ремонтных работ на воздушных линиях и объектах энергетической инфраструктуры, а также проверкой узлов учета электроэнергии. Такие мероприятия являются частью системного обслуживания сетей.

По данным АТ «Черниговоблэнерго», 1 июля с 09:00 до 18:00 еще одна волна плановых отключений электроэнергии запланирована в Остере. Здесь также будут проводиться ремонтные работы на сетях, в связи с чем отдельные адреса останутся без электроснабжения:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбынського — 27

Левка Лукяненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Мыру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежности — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 100, 102, 104, 106.

2 июля 2026 с 09:00 до 18:00 в селе Жуковщина будет временно прекращено электроснабжение из-за ремонта воздушной линии. Под ограничение попадет ряд улиц, в том числе:

Лисова: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 30

Набережна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39

Центральна: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33Б, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Отдельно сообщается, что 6 июня в городе Бахмач будет введено несколько этапов обесточений, которые будут продолжаться с 08:00 до 19:00. Временные ограничения охватят улицы:

Грузька: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 43

Г. Сковороды: 1, 1А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42

Кошмала: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 56А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80

Тыныцька: 5

8 июля 2026 с 08:00 до 19:00 в Короп запланированы плановые работы в системах электроснабжения и узлах учета. В этой связи электроэнергия временно будет отсутствовать на улицах:

Кыивська: 71, 73

Комунальна: 22, 35, 35/1

Лисова: 7, 7/1, 9.

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