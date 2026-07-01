Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, запланированных в Запорожье на 2 июля.

Жителей Запорожья предупреждают о запланированных на 2 июля плановых отключениях света, которые охватят разные районы города, сообщает Politeka.net.

В городе на дату предусмотрен ряд временных ограничений электроснабжения по отдельным адресам. Графики отключения света в Запорожье на 2 июля производятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях.

По информации АО «Запорожьеоблэнерго», 2 июля с 09:00 до 17:00 из-за ремонта электрооборудования временно без электроснабжения останутся потребители по ряду адресов:

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 24А, 70/1, 70/11, 68В, 68Д, 70/9.1, 70/9.2

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 240а, 242-248, 250, 339-359

Мицна: 1-27, 2-18

Руставели: 2, 22-54, 31-53

Сарматська (Кронштадська): 2А

Свитловодська: 98-102

Сичеславська (Норильська): 88-116, 116А, 59-63, 95

пр. Моторобудивныкив: 83-107, 95

Дополнительно в этот же период, с 10.00 до 17.00, ремонтные работы запланированы еще на нескольких участках города. В связи с этим временные отключения коснутся потребителей по адресам:

Арсена Коваленка (Адмирала Макарова): 142/1, 141/2, 146

Борыспильска (Братська): 47, 49А

Оберегова (Громовои): 80, 80а

Робитныча: 1-79 1--58

Славутыча: 83, 145

Столетова: 90/3

пров. Арабатськый: 10, 11–19, 11а

Отдельно говорится, что с 09:00 до 16:00 в Запорожье будут продолжаться дополнительные плановые обесточивания, связанные с плановым ремонтом электрооборудования. В настоящее время ограничения электроснабжения коснутся отдельных жилых домов на ряде улиц:

Краевыдна (Ленська): 2а, 2б, 2–6

Набережна: 1\1, 1\4, 1, 2–6, 5а, 8а, 9б, 3А, 44, 46, 50, 6\2, 6\2а, 7

Санаторна: 10, 2, 4-6а, 10а, 12, 12а.

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