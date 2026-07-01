Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровно не позволит полностью устранить накопившиеся финансовые проблемы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровно затронет и водоснабжение, передает Politeka.

С 1 июля для потребителей «Ровнооблводоканала» начнут действовать новые расценки, утвержденные Ровенским областным советом.

После просмотра общая стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода составит 68,45 грн за кубометр с НДС. До этого жильцы платили 32,50 гривны.

В профильном предприятии объяснили, что пересмотр стал необходим из-за существенного увеличения производственных затрат. В последний раз расценки меняли еще в начале 2022 года. За этот период значительно подорожали электроэнергия, горючее, материалы и другие ресурсы, необходимые для стабильной работы системы.

По итогам первого квартала 2026 года убытки водоканала достигли 23 миллионов гривен. В то же время долг за электроэнергию и очистку стоков на Ривнеазоте уже приблизился к 160 миллионам гривен.

В областном совете отметили, что в этом году государство вернуло местному самоуправлению право самостоятельно определять расценки. В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровно не позволит полностью ликвидировать накопившиеся финансовые проблемы, однако поможет сдержать их дальнейший рост.

Несмотря на изменения стоимость услуг «Ровнооблводоканала» будет оставаться одной из самых низких среди городов области. Для сравнения, в Костополе кубометр стоит около 80 гривен, в Дубне – 76, в Вараше – 108, а в Остроге – 116 гривен.

Для населения централизованное водоснабжение теперь будет стоить 33,66 гривны за кубометр без НДС вместо 13,90. Водоотвод установили на уровне 23,38 грн без НДС против предыдущих 13,26. Для хозяйствующих субъектов услуга водоотвода составит 14,24 гривны за кубометр без НДС.

Источник: radiotrek

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