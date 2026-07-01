Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівному не дозволить повністю ліквідувати накопичені фінансові проблеми.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівному торкнеться й водопостачання, передає Politeka.

Із 1 липня для споживачів «Рівнеоблводоканалу» почнуть діяти нові розцінки, які затвердила Рівненська обласна рада.

Після перегляду загальна вартість централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 68,45 гривні за кубометр із ПДВ. До цього мешканці сплачували 32,50 гривні.

У профільному підприємстві пояснили, що перегляд став необхідним через суттєве збільшення виробничих витрат. Востаннє розцінки змінювали ще на початку 2022 року. За цей період значно подорожчали електроенергія, пальне, матеріали та інші ресурси, необхідні для стабільної роботи системи.

За підсумками першого кварталу 2026 року збитки водоканалу досягли 23 мільйонів гривень. Водночас борг за електроенергію й очищення стоків на «Рівнеазоті» вже наблизився до 160 мільйонів гривень.

В обласній раді наголосили, що цьогоріч держава повернула місцевому самоврядуванню право самостійно визначати розцінки. Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівному не дозволить повністю ліквідувати накопичені фінансові проблеми, однак допоможе стримати їх подальше зростання.

Попри зміни, вартість послуг «Рівнеоблводоканалу» залишатиметься однією з найнижчих серед міст області. Для порівняння, у Костополі кубометр коштує близько 80 гривень, у Дубні — 76, у Вараші — 108, а в Острозі — 116 гривень.

Для населення централізоване водопостачання відтепер коштуватиме 33,66 гривні за кубометр без ПДВ замість 13,90. Водовідведення встановили на рівні 23,38 гривні без ПДВ проти попередніх 13,26. Для суб'єктів господарювання послуга водовідведення становитиме 14,24 гривні за кубометр без ПДВ.

Джерело: radiotrek

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