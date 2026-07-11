Подорожание проезда в Николаевской области вступило в силу в Вознесенске, где с 1 июля ввели новые тарифы на автобусных маршрутах, передает издание Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

Теперь полная стоимость одной поездки составляет 20 гривен. Для граждан, имеющих право на льготы, оставили специальный тариф – 10 гривен. Остальные условия пользования этой категорией перевозок не изменились.

В городской администрации объяснили пересмотр расценок увеличением расходов транспортных предприятий. Больше всего на себестоимость повлияли более дорогое горючее, запасные части, техническое обслуживание автобусов, а также повышение оплаты труда водителей и персонала.

Чиновники отмечают, что принятое решение позволит поддерживать надлежащее техническое состояние подвижного состава, обеспечивать стабильное курсирование маршрутов и безопасную перевозку пассажиров.

В то же время, подорожание проезда в Николаевской области называют вынужденным шагом, который должен компенсировать рост эксплуатационных расходов и помочь сохранить бесперебойную работу общественного транспорта.

Обновленные тарифы официально действуют с 1 июля 2026 года. Если экономическая ситуация и дальше будет меняться, вопросы корректировки стоимости перевозок могут повторно вынести на рассмотрение.

Кроме того, в Николаевской области подорожание коснулось также продуктов питания.

Также следует отметить, что, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, за последний период существенно подорожали горючее, логистические услуги, агрохимия и другие ресурсы, необходимые для работы агросектора. Это формирует дополнительное давление на изготовителей и переработчиков.

Источник: Суспільне

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