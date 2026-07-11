Подорожчання проїзду в Миколаївській області набуло чинності у Вознесенську, де з 1 липня запровадили нові тарифи на автобусних маршрутах, передає видання Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Відтепер повна вартість однієї поїздки становить 20 гривень. Для громадян, які мають право на пільги, залишили спеціальний тариф — 10 гривень. Інші умови користування цією категорією перевезень не змінилися.

У міській адміністрації пояснили перегляд розцінок збільшенням витрат транспортних підприємств. Найбільше на собівартість вплинули дорожче пальне, запасні частини, технічне обслуговування автобусів, а також підвищення оплати праці водіїв і персоналу.

Посадовці зазначають, що ухвалене рішення дозволить підтримувати належний технічний стан рухомого складу, забезпечувати стабільне курсування маршрутів та безпечне перевезення пасажирів.

Водночас Подорожчання проїзду в Миколаївській області називають вимушеним кроком, який має компенсувати зростання експлуатаційних витрат і допомогти зберегти безперебійну роботу громадського транспорту.

Оновлені тарифи офіційно діють із 1 липня 2026 року. Якщо економічна ситуація й надалі змінюватиметься, питання коригування вартості перевезень можуть повторно винести на розгляд.

Крім того, в Миколаївській області подорожчання торкнулося також продуктів харчування.

Також варто зауважити, що за словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, за останній період суттєво подорожчали пальне, логістичні послуги, агрохімія та інші ресурси, необхідні для роботи агросектору. Це формує додатковий тиск на виробників і переробників.

Джерело: Суспільне

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