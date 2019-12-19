Знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле

Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала видео, на котором позирует в латексном наряде.

Дело в том, что звезда снялась в специальном предновогоднем шоу, удивив несколько помпезным и искусственным образом. Примечательно, что костюм очень напоминает образ эпатажной молодой артистки Анны Корсун, о чем ранее писали пользователи под основным постом звезды в Инстаграм.

Днем ранее Каролина опубликовала видео, на котором позирует в светлой гримерке.

При этом, на новых фото Каролины она сама позировала в несколько необычном стиле - в брюках из кожи с расклешенным низом и свободного кроя рубашке такого же цвета. Сама звезда выглядела несколько уставшей. Также можно заметить накладные волосы, которые Лорак собрала в низкий хвост.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак отменяет свое известное концертное шоу «Дива» и соло-концерты в разных городах РФ.

Многие сольные концерты артистки оказались под угрозой срыва, людям велят сдавать купленные на выступления билеты. Организаторы говорят о «технических причинах» проблем с отменой концертов, но в сети активно муссируют тему о плохом самочувствии Каролины. В россСМИ сразу же вспомнили предыдущую, и единственную в карьере певицы, отмену концерта – тогда Лорак имела серьезные проблемы с почками:

«Это действительно моя первая за всю творческую жизнь и, будем думать, последняя отмена концерта. Тогда перед вылетом в Санкт-Петербург я почувствовала себя очень плохо. Не очень хотела бы распространяться на эту тему, но у меня были проблемы с почками. Сейчас, слава Богу, все в норме», - заявляла Ани Лорак.

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

А еще Politeka писала, что Лорак напугала кукольным лицом перед концертом, звезду не узнать

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности