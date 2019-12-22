Российская балерина Анастасия Волочкова предстала в неожиданном образе

Звезда не устают радовать своих поклонников и раздражать хейтеров фото в смелых нарядах, пишет Рoliteka.net. Так, всего несколько минут назад балерина опубликовала новый пост с фото.

Звезда позировала в блестящем костюме: жакете и брюках. На голову и шею артистка надела необычные аксессуары. Волочкова находилась возле новогодней локации.

"А Вы уже ощущаете наступление праздника?🐣 Я немного в необычном для себя образе😊 Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью❤️ и, конечно моими творческими проектами...", - написала Анастасия.

Спустя некоторое время публикация собрала прочти 800 лайков и много комментариев.

"Королева❤️", "Ну наконец то ура не в трусаххх ещё б правда платформу не носила", "О боже фото фильм ужасов не помню как называется был там один такой персонаж", "Анастасия, а где взять билеты на ваше выступление в Истре?", "😁Что не фото, всё шедевр!", "Витас ,ты ли это?", "и я подумала, Витаса сестрёнка 🤣", "Это же нужно так с образом попасть ! Это же ваша суть !!!! 👌👏", "да.....больное воображение", "Очень красивая. Образ удался", "👍совсем другая стала 🌹🌹🌹", "Какая шапочка😁😁😁", "НАСТЮША РОЛЬ ИНОПЛАНЕТНОЙ ДИВЫ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ВОЛШЕБНО..... СУПЕР МЕГА ЗВЕЗДА 🌟", "Анастасия, вы просто шикарны! Счастья в Новом году! Прекрасная женщина и прекрасный человек! ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Волочкова насмешила сеть неудачным нарядом на фоне елки. Звезда позировала в золотистом наряде. Однако, как оказалось, платье балерины оказалось из старой коллекции.

«Настя, у тебя вообще никакого достоинства нет. Рекламируешь старье, б/у вещи. Это дизайнерское платье Анна Кремер на своём аккаунте показала в сентябре 2017. Не годится старое платье выдавать за новинку», - написал один из комментаторов.

Напомним также, что Анастасия Волочкова насмешила сеть новым нелепым шпагатом. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

Волочкова показала шпагат в воздухе.

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