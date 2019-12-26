Известная российская балерина Анастасия Волочкова поразила "императорским размахом"

На своей Instagram странице Волочкова опубликовала фото, сравнимое с картинамы изображающими древних монархов, об этом сообщает Politeka.net.

Анастасия в роскошном платье держит в руках породистого кота и шикарный букет цветов. А интерьер на заднем плане доводит до абсолюта этот поток изысканости и вкуса.

Фауна Волочковой представлена не только котом - по бокам уселись два огромных игрушечных медведя. Они как будто хранят сказочный быт балерины.

Подписчики начали активно комментировать фото: "Ну очень красиво.Котяра красавчик !!! И вообще всё очень стильно и красиво.", " Я тоже котов люблю. С наступающими праздниками.! Жаль, что нет белого снега.", "

Когда держишь кота, надо поддерживать задние лапки, иначе ему неудобно!!!", " ☘️💐💐💐💐💐🌿🍀Какая милая фотография 😍 . Настя, Вы тут особенно хороша👸. И котик мимишный😻☘️💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🍀🌿🌿 С наступающим Новым годом! Счастья вам и любви ❤️🎄", " Ну вот!!!Можете выглядеть замечательно!".

Ранее мы писали, что 22 деабря Волочкова опубликовала пост, на фото которого позировала в блестящем костюме: жакете и брюках. На голову и шею артистка надела необычные аксессуары. Волочкова находилась возле новогодней локации.

"А Вы уже ощущаете наступление праздника?🐣 Я немного в необычном для себя образе😊 Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью❤️ и, конечно моими творческими проектами...", - написала Анастасия.

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