Эпатажная артистка и модель Даша Астафьева в очередной раз приятно удивила фанатов новыми снимками

Как пишет Рoliteka.net, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров, сделанных, как во время фотосессий, так и в повседневной жизни.

Очередные снимки именно такие. Так, на своей странице в Инстаграм певица показала, как выбирает и покупает новогодние подарки своим близким.

Астафьева позирует в стильном пальто черного цвета и сапогах на небольшом каблуке. Стоит также отметить, что знаменитость слегка накрашена, лишь подчеркнув свою естественную красоту.

«Для самых любимых людей, подарки в пространстве волшебства», - говорится в подписи.

Поклонники пришли в восторг, о чем свидетельствуют многочисленные лайки и сердечки.

Ранее мы сообщали, что прелести Астафьевой едва не вывалились из глубокого декольте.

Астафьева привыкла раздеваться на камеру и кружить голову поклонникам. Ее фотосеты приносят фанам артистки настоящее эстетическое наслаждение, ведь звезда умеет держаться кадре независимо от того, есть на ней что-то из одежды, или нет.

Каждый такой снимок получает множество комментариев от пользователей сети. Они восхищаются ее фигурой и лицом.

На этот раз на ее странице в Instagram-Stories появился снимок на котором певица показала прелести своей идеальной фигуры.

Также Даша представила серию фото, на котором позировала в необычном наряде среди гор Исландии. При этом она отметила, что ее новые фото были ее давней мечтой, она давно хотела побывать там.

«В объективе нового, ооооочень талантливого и душевного режиссера. Ещё долго мне будет сниться... #такаяисландия», – пишет Даша под новым постом.

Поклонники не удержались от комментариев:

«Да, многое зависит от режиссёра, но ты та муза, которая делает кадр шедевром. Очень красивые фото!», «Результат в кадре, а работа 😲😟😨 ЗА.. .Даша ты 🌟🌟🌟🌟🌟», «Кусочек минерала этого, пожалуйста-пожалуцста-пожалуйста!», «Мурашки по коже от этих видов и осознания того, какая вы самоотверженная 🔥❤️», «Повелительница чёрной скалы!», «Невероятные!🔥».

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