Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка шоу "Танцы со звездами", подвела итоги 2019 года

На фото Анна позирует в коротком белом топе и юбке. Ризатдинова оставила открытым живот. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если подвести итоги уходящего года , то могу сказать что он преподнес мне очень много уроков!! Первые пол года мне казалось , что он испытывает меня на прочность... но с лета моя жизнь перевернулась . Я рискнула и начала всё с чистого листа . Спасибо танцам ! Это однозначно самое яркое событие этого года!", - написала Анна под фото.

Она также сказала всем спасибо за новые эмоции. За год Ризатдинова выросла эмоционально и морально.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Анна,вы молодец!Желаю в 2020 победы на Танцах со звездами!", "С наступающим, Анна!!", "Счастлива за тебя!! Доверяй миру и все будет хорошо".

Сообщалось, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова порадовала поклонников новым снимком в соцсети.

Финалистка шоу «Танці з зірками» позирует за рулем роскошного внедорожника.

На ней черные джинсы и такого же цвета джинсовая куртка, белая футболка и туфли на шпильке.

Чуть ранее она поделилась снимком из той же серии, на котором позирует с высоко поднятой ногой возле своей машины.

«Весь негатив этого года оставляю в багажнике и закрываю его», – подписала она снимок.

Сообщалось, что любимица Ямы из "Танців з зірками" похвасталась аппетитными формами в образе снегурочки.

Девушка предстала в голубом платье, открывающем ее красивую спинку, поясок идеально подчеркнул ее тонкую талию.

Анна ярко улыбается и выглядит счастливой.

"Под Новый год мечты сбываются!...", - написала Ризатдинова.

Напомним, любимица Ямы продемонстрировала жаркие формы в черном платье

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