Бывшая звезда группы "ВИА Гра", Санта Димопулос, опубликовала новый горячий пост

Артистка, которая совсем недавно стала мамой, не устает демонстрировать свою идеальную фигуру, пишет Рoliteka.net.

На новом снимке Санта позирует на диване в розовом платье, которое она подпоясала, тем самым подчеркнув тонкую талию.

Димопулос распустила волнистые волосы, которые прикрыли ее грудь. Выглядит звезда счастливо.

С ней позирует маленькая собачка.

"Вот и наступил 2020💫 Согласно нумерологическому календарю - год медленного роста и спокойствия. Я считаю, что это - неотъемлемые компоненты женского счастья, поэтому именно их я вам и желаю в наступившем году, мои любимые ❤️", - написала звезда.

За 17 часов пост певицы собрал почти 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Santa Godess beauty❤️❤️❤️", "принцесссаа😍😍😍", "С Новым годом Вас 💫💫💫взаимно 💕", "И вам всех благ🙏🌞❣️", "Собачка чудесная", "То, что доктор прописал👌С 2020-м!", "Too cute 🌸😍😍", "Позитивчик", "С Новым Годом", "Просто фейерверк эмоций на фотке ❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Санта !😍💎счастья и благополучия в наступившем году!🎉🎉", "Санта, у Вас Мега красивая улыбка!", "Классная фотка👍👏Собачка просто мечта❤️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос предстала перед зеркалом в прекрасном – сдержанном и в то же время праздничном наряде – частично обтягивающем черном платье с открытыми элементами на спине.

Артистка убрала волосы назад и улыбается в камеру. Поклонники пишут под фото о том, что и до родов, и после – модель выглядит потрясающе.

Ранее сообщалось, что Санта Димопулос продемонстрировала практически все, чем ее наградила природа.

Экзотическая красотка пленила сердца многих украинцев.

На «летнем» опубликованном артисткой фото частично видна ее грудь – в стильном темном в белый горох купальнике и рубахе артистка выглядела неповторимо. Кстати сказать о «неповторимости»: многие из ее фанатов отмечают внешнее сходство артистки с мировой знаменитостью Ким Кардашьян.

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