Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко (DJ NANA) показала фигуру в облегающем спортивном костюме

Артистка во время йоги выполнила стойку на руках, пишет Рoliteka.net.

«Одно из моих желаний на ближайшее время- загородный дом. Не уверена на счёт покупки, пока аренда, присмотреться. Природа, рядом речка, в доме камин, веранда... список длинный, но к пожеланиям добавилась ещё и арка. приблизительно такая, идеальное место для йогафото», – отметила она в комментарии к посту.

Так, на фото звезда позирует, прислонившись носочками к арке. Она стоит на руках, держа тело в воздухе. Облегающая одежда демонстрирует ее тонкую талию и тонкие ноги.

В комментариях поклонники пожелали артистке, чтобы ее желание сбылось, а также отметили ее красоту и гибкость:

«Красота», «А фотка вооообще🔥», «Так и будет😉желание🔝», «Пусть сбудется !!! 🔥», «Фантастическое фото!👏👏👏👏👏👏👏👏👏Супер!💛🌹🌹🌹🌹Пусть Ваши желания исполняются, Анастасия!🎉🌹🌹🌹» Желаю, Настенька, в этом году, поскольку цифра интересная-2020, чтобы загородный дом 🏠 у тебя появился! И в нём царила такая же красивая, жизнерадостная, как ты, атмосфера 😊», «Да будет так🙏🏼», «Это, с*ка, старость», «Не надо речки, жабы и комары это жесть», «Вау», – написали в социальной сети.

Напомним, что раньше звезда поделилась свежими фотографиями со своего отпуска. Так, на одном она занимается йогой в леопардовом костюме для спорта, который состоит из обтягивающих лосин и топа. Звезда развела ноги, стоя в арке на руках.

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