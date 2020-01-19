Муж Регины Тодоренко российский певец Влад Топалов заинтриговал сеть новым снимком, где позирует один

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм исполнителя.

В своем микроблоге Топалов разместил фото, сделанное на улице. При этом певец в зимней одежде закрыл лицо меховым шарфом, оставив лишь удивленные глаза.

«Гигантская Русская 🐢- ниндзя!!!!»,- подписал снимок артист.

Пользователи в сети неоднозначно восприняли фото. В комментариях они стали предполагать, что же произошло с Владом Топаловым.

«Можно с Киркоровым спутать», « Блин, хватит загорать, уже как негр 😁», «Пельмень!😂», «Черепашка ниндзя Влад», «Влад, вид какой то не здоровый, всё в порядке??», «Конспирация😂», «А что, типа холодно?) морозы крещенские? Только из отпуска», « Это, точно нинзя. Влад, с крещением. Желаю, всего самого хорошего крепкого здоровья семейного благополучия и процветания Ты, молодец успехов 🐼👍», «Совести у вас нет», «Самая красивая ниндзя!!!!👍👍👍», - пишут с сети.

Ранее мы писали, пока ведущая Регина Тодоренко отдыхает в гостях у своего дедушки, ее муж Влад Топалов скучает по ним в Москве.

После уютного празднования Нового года с мужем и сыночком Регина Тодоренко уехала к родителям в родную Одессу, взяв с собой и годовалого Майкла. Она много гуляет по любимому городу и с удовольствием проводит время с родными.

Ко всему прочему, телеведущая Регина Тодоренко успела показать снимки с празднования 80-летия ее дедушки. Ее супруг Влад Топалов был вынужден остаться дома в Москве и уже успел сильно заскучать по своей семье.

В этом певец признался на своей странице в Instagram, а заодно поделился невероятно милым домашним фото с любимой женой и их сынишкой. На снимке звездная пара запечатлена в компании сыночка Майкла. Регина на снимке наклонилась к Топалову, подставив свою щеку для поцелуя. Певец нежно целует свою жену, при этом в его руках находится малыш Майкл.

"Скучаю...", - отметил артист в своей подписи.

Подписчики не смогли пройти мимо трогательного кадра и оставили много умиленных комментариев. Многие написали комплименты для звездной семьи.

Напомним, бесстыжая Тодоренко осталась без штанов ради откровенных фото.

Как сообщала Politeka, Тодоренко показала перед камерами свое главное достоинство.

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