Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым снимком рядом с елкой

На фото Анастасия позирует в короткой, скорее всего, шубке и золотистой майке, а также шортах, которые поражают своим маленьким размером. Рядом с Волочковой стоит огромная красивая елка. Балерина решила собрать волосы в хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Образ получился у Анастасии довольно откровенным и можно оценить очень длинные ноги, а также "персики", которые еле вместились в такой пикантный наряд. Волочкова позировала в большой комнате с колоннами. Если верить метке, то балерина находится в дорогом отеле Подмосковья.

"Вот уже очень пред днерожденческое настроение!", - написала Анастасия под фото.

Фанаты поставили всего 3 тысячи лайков почти за час. Комментариев оставить подписчики не смогли, так как Волочкова из-за регулярной критики их снова отключила.

Ранее мы сообщали, что Волочкова едва не вывалила пышные прелести из глубокого декольте.

Звезда размещала по несколько публикаций в день, хвастаясь времяпрепровождением на курорте. За свои посты звезда получала неоднозначную реакцию пользователей, многие оскорбили звезду, обсуждали внешность и писали прочие неприличные сообщения. Вероятно, поэтому, Волочкова решила закрыть возможность оставлять комментарии.

Так, на одном из последних снимков Настя позировала в зеленом платье с откровенным декольте. Грудь балерины едва не вываливалась из столь большого выреза.

Сообщалось, что Волочкова дико опозорилась во время отдыха в Таиланде.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова нарвалась на критику из-за выходки в Таиланде.

«Поздравляю вас со всеми праздниками»,- говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Волочкова позирует на фоне моря, принеся при этом с собой пластиковую елку. На голове балерины красуется шапочка в стиле деда Мороза. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Очень странное фото», «вот Клуня – елку с собой что ли тащила?», «надо же – прикрылась», «Настя,попроси у жениха купить тебе новую обувь, причём всю», «Где это вы там ёлочку раздобыли?», «Как то всё не в тему», - пишут они.

Напомним, Волочкова засветила свою "тигрицу" рядом с девушками

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