После смерти российской певицы Жанны Фриске прошло уже четыре с половиной года, а имя ее гражданского супруга и отца ее ребенка Дмитрия Шепелева до сих пор продолжают обсуждать все, кому не лень

Поводом для новой волны пересудов, кроме перманентных войн с семейством Фриске из-за сына Платона, стал новый роман телеведущего, пишет Politeka cо ссылкой на росСМИ.

Дмитрий старается поменьше внимания обращать на хейтеров, и после смерти Жанны в 2015 году от рака мозга полностью посвятил себя воспитанию сына и работе. Более того, в последнее время у него все отлично и в сердечных делах.

Однако до этого Дмитрию пришлось пережить немало. После смерти любимой женщины семья Жанны вылила на него тонны грязи в прессе и на телеканалах, обвиняя во всех возможных грехах, в том числе и преждевременной кончине дочери. Отец певицы пытался отсудить внука, однако Шепелев отстоял сына, а дедушке и бабушке разрешили проводить с малышом всего полтора часа в месяц. Однако и эти встречи были для него непростыми.

Дмитрия обвиняли также в присвоении денег, которые россияне собрали на лечение артистки. Ведущий ответил, что их сняла мать Жанны. Родственников звезды обязали вернуть «Русфонду» оставшуюся сумму, и только в минувшем августе долг перед благотворительной организацией полностью погасили.

Особенно напряженные отношения у Дмитрия Шепелева с Владимиром Фриске. Тот угрожал ему физической расправой, а на одну из встреч с внуком пришел с пятью телохранителями и оружием.

«Благо, с нами была охрана. На глазах у меня и сына моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. И это происходит, когда я держу на руках своего двухлетнего ребенка», — рассказывал Шепелев.

В свою очередь родственники Жанны опровергают все обвинения и наперебой рассказывают о жадности и коварстве Дмитрия, а также сообщили, что он растрачивает наследство своего сына. В частности, речь идет о деньгах за квартиру певицы в Майами, которая была продана за 470 тысяч долларов. От своей доли от сделки родители артистки отказались в пользу Платона, но с условием, что средства никто не тронет до его 18-летия. Однако, согласно сведениям юристов семьи Фриске, Дмитрий уже потратил два миллиона на адвокатов и снял со счета крупную сумму на школьные нужды ребенка.

Напомним, день рождения сына Шепелева мог закончиться трагедией.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске Шепелев отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, Фриске явилась перед свадьбой Шепелева.