Анастасия показала, как ухаживает за собой на дому

Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим новым образом.

В своем профиле в Инстаграм знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается отдыхом. Примечательным фактом является то, что в помещении звезда позировала на специальной кушетке во время работы стилиста над бровями звезды. Сама Анастасия позировала без макияжа и в мягком лавандовом спортивном костюме.

Из-за неудачной позы звезды в глаза бросается то,что ее волосы выглядят весьма плохо и практически перепаленными из-за постоянных окрасок и высветлений. На следующем видео звезда появилась в кружевном платье, напоминающем ночнушку из-за своей прозрачности.

Желая избежать критики в свой адрес, звезда предусмотрительно скрыла комментарии, которые, к слову, иногда открывает, чтобы недоброжелатели снова подняли популярность скандальной зманенитости.

Стоит отметить, хотя звезда придерживается правил здорового питания, как сама ранее рассказала, это мало помогает ее внешнему виду:

«Я фанат свежей зелёной пищи и натуральных продуктов! В мою продуктовую корзину входят овощи и много зелени: Айсберг, Романо, Сельдерей, лук Порей, базилик. Обязательно белки, которые я кушаю виде куриного филе, перепелиных и куриных яйц. Молочку я почти не употребляю, но пару кусочков благородного сыра, всегда присутствуют в моем рационе», – расскзаала Анастасия.

К слову, последние снимки звезды стали тому подтвержеднием - артистка выглядела уставшей и совсем не такой, как без макияжа, которым часто хвастается.

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