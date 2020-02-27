Многие люди встречают свою вторую половинку на учебе или на работе. Знаменитости проводят большую часть своей жизни на съемках, поэтому неудивительно, что многие из них женятся на своих коллегах по фильму или совместному проекту

Politeka.net вспомнила самые яркие пары, чья любовь завязалась на съемочной площадке.

Украинская телеведущая Катя Осадчая закрутила роман со своим коллегой Юрием Горбуновым на съемках шоу «Голос». До этого артисты уже были знакомы, но симпатия между ними возникла именно на шоу. В 2017 году пара поженилась. У них есть сын Иван.

Дочка легендарного актера Михаила Боярского Елизавета познакомилась со своим нынешним мужем, актером Максимом Матвеевым на съемках фильма «Не скажу». На тот момент актер был женат, но роман с Боярской вынудил артиста развестись со своей женой, актрисой Яной Сексте. Пара воспитывает общего сына.

Анастасия Заворотнюк несколько раз заводила отношения на съемках. Во время участия в сериале «Моя прекрасная няня» Заворотнюк начала встречаться со своим коллегой Сергеем Жигуновым, который играл в сериале главную роль. Артисты встречались два года, но так и не оформили свои отношения.

Своего нынешнего мужа, фигуриста Петра Чернышева Заворотнюк встретила на проекте «Танцы со звездами». Хоть Петр и не был ее партнером по танцам, парочка начала общаться, а после проекта – встречаться. В 2008 году артисты поженились, а в 2019 году Заворотнюк родила Чернышеву дочку.

Телеведущий, автор передачи «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров влюбился в свою жену во время проекта «Танцы со звездами». «Мисс Украина» 2016 года Александра Кучеренко была его партнершей. Пара долго скрывала свои отношения, пока не сообщила о свадьбе.

Украинская певица Ирина Билык закрутила роман с молодым хореографом Дмитрием Дикусаром на проекте «Танцы со звездами». Сами артисты признавались, что во время проекта романтических отношений между ними не было, но после того, как пара вылетела из шоу, они поняли, что не могут жить друг без друга. Правда, их брак продлился всего три года.

Напомним, что друзья Заворотнюк заговорили о болезни актрисы, признание пробирает до слез: "Верим в чудеса".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая покружилась в красном платье и показала идеальное тело: "Великолепна".

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