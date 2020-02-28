Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новый пикантный снимок в Инстаграм

На фото Надя показала себя без головы. Видно только тело и частично ноги Дорофеевой. Она позировала в белой футболке и трусиках, а также джинсовой юбке. Она одной рукой задрала ее и показала, что прятала от всех. Снимок получился интересным и возбуждающим. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 30 тысяч лайков за 20 минут и написали несколько комментариев:

"Шикарно", "Оу, моя красавица", "Красотка. Боги, это великолепно", "Надя огонь", "Жарко", "Воу, полегче, чересчур красиво", "Ножки франции", "Надя кекс", "Нереально красивое фото", "Сногсшибательная", "Эстетика", "Господи, как классно", "Ну ничего себе, гуд", "Без комментариев".

Ранее мы сообщали, что певица из группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала себя в стильном черном боди во время последнего концерта.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезды появились новые кадры, сделанные во время выступления артистки с коллегой Алексеем Завгородним.

Сообщалось, что известная украинская певица Надя Дорофеева сверкнула роскошным телом в откровенном наряде.

«В бой», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на снимке Дорофеева позирует в боксерском наряде: шорты и короткий топ, который элегантно подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Крутая», «просто загляденье», «это бомба!», «вау, какие ножки», «ох, какая красота», «какая бомба», «Надя как всегда – на высоте», - написали фанаты под новой публикацией украинской певицы Нади Дорофеевой в социальных сетях.

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