Украинская певица и солистка дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева поделилась с подписчиками милым семейным снимком

На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографию, на которой позирует вместе с супругом Владимиром Дантесом, передает Politeka.

На Наде – удлиненный жакет, в котором она фотографирует себя в зеркале. Ее муж стоит у нее за спиной и склонил лицо ей на голову.

«Шо ты там унюхал?», – подписала снимок артистка.

В комментариях поклонники высказали свои предположения по этому поводу и восхищаются семейной парой.

«Господи, помираю от передоза милоты😻😻😻😻😻😻», «такая романтичная фотка, а какая романтичная подпись под ней😂😂😂», «наверное, волосы вкусно пахнут», «ваша любовь это так красиво😻🔥», «Любовь и запах духов))) Поди)))», – пишут они.

Всего за несколько часов фото собрало более ста тысяч лайков и сотни комментариев. Всего же на страницу Нади подписаны почти 4,8 млн. человек.

Ранее мы рассказывали, что Дорофеева поделилась в сети весьма провокативным снимком. Она позировала в белой футболке и трусиках, а также джинсовой юбке. Девушка одной рукой задрала ее и показала, что прятала от всех. Снимок получился интересным и возбуждающим.

Как известно, 8 июля 2015 года Дорофеева и Дантес официально зарегистрировали свои отношения после трех лет отношений. Влюбленные устроили стилизованное торжество, которое назвали "лавандовым". Молодожены решили связать себя узами брака на свежем воздухе, поэтому организовали выездную церемонию бракосочетания, которая состоялась в одном из загородных комплексов недалеко от Киева.

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