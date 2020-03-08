Дочки самых красивых актрис СССР не менее привлекательны, чем их матери

Как же выглядят красотки и далеко ли яблоко упало от яблони, читайте далее.

Актриса Лариса Луппиан участвовала в спектаклях. В браке с артистом Михаилом Боярским у них родилась Лиза Боярская. Дочь взяла от звездных родителей самое лучшее и выглядит просто чудесно, а также обладет актерским талантом, пишет falover.ru.

Маша Шукшина родилась от Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Последняя - любимая многими артистка, которая поражает своей игрой.

Маша снимается в фильмах и различных проектах. Сейчас ей 52 года, но выглядит она очень привлекательно.

Ия Нинидзе родила Нино Нинидзе, у которой модельная внешность. Сейчас девушка снимается в фильмах, и ей уже пророчат большое будущее.

Ирина Шевчук получила свою популярность благодаря картине «А зори здесь тихие». У ее дочери Александры приятная внешность - большие глаза и пухлый губы. Сейчас Саша работает в театре, но иногда ее можно увидеть и на больших экранах.

Татьяна Лютаева получила популярность после выхода фильма «Гардемарины, вперед!». Ее дочь Агния Дитковските унаследовала от матери красоту. Девушка постоянно принимает участие в различных проектах.

Ранее мы писали, что 28-летняя актриса Нино Нинидзе, новая пассия артиста Максима Виторгана, бывшего мужа ведущей Ксении Собчак предстала в длинном сарафане с невообразимо экстремальным декольте.

Напомним, 34-летняя актриса Елизавета Боярская решила поздравить 37-летнего мужа Максима Матвеева, тоже актера, с выходом последней серии "Тригера", в котором тот сыграл главную роль.

Актриса поделилась интимными кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. На фото она предстала в несколько растрепанном виде и ненакрашенной.

Ранее мы писали, что Елизавета Боярская предстала с новой прической. Если ранее у звезды волосы были волнистые и до плеч, то на этот раз она похвасталась каре и выпрямленными локонами.

Актриса украсила голову ленточкой-ободком нежно-кремового оттенка. Непревзойденный макияж с упором на глаза подчеркнул ее естественную красоту.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского затмила звездного деда и тетку на семейном фото

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