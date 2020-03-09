Відома українська співачка Гайтана показала новий ролик в Instagram
На кадрах Гайтана позує в велотреках і топі. Зачіска в цей раз у неї була пишною. Співачка стояла на біговій доріжці і ходила з нею. На тлі можна побачити вікно, штори і кімнатні квіти. Швидше за все, Гайтана була вдома. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
підпису співачка розповіла про тренуваннях будинки та їх плюси. Адже, як вважає артистка, людина не завжди може знайти час для походу в спортзал, а вдома він може зайнятися собою в будь-який час. Гайтана в кінці зазначила, що для пробіжок використовує спеціальний додаток в телефоні, яке їй дуже допомагає.
Фанати подивилися відео майже 600 разів. Також вони написали кілька хвалебних коментарів, в яких розповіли про своїх тренуваннях і похвалили Гайтану за прекрасні форми.
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На фото Гайтана позує в білій блузці і без білизни. Вона розташувалася на білих простирадлах в ліжку. На тлі можна побачити відро з квітами. Співачка в цей раз позувала з розпущеним рівними волоссям. Фото вийшло дуже ніжним.
"З наступаючим святом весни, чарівності, краси і жіночності! Нехай кожен день буде таким, як цей: наповнений радістю, захопленням, любов'ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, відчуваючи себе жінками, принцесами, королевами. З 8 Березня, дівчата!", - написала Гайтана.
Під фото поставили понад 200 лайків і написали кілька коментарів. Користувачі вітали співачку зі святом та бажали їй всього найкращого.
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