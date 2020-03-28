Украинская артистка Настя Каменских порадовала поклонников, тоскующих на карантине, новым забавным видео

На своей странице в Instagram она опубликовала запись, сделанную дома перед большим зеркалом, передает Politeka.

Настя предстала перед многочисленными фанатами очень милой и домашней. На ней красная фланелевая пижама в клетку, а волосы небрежно собраны в высокий пучок.

Звезда под музыку начинает вращать телефон, и в результате получается запись, будто артистка делает сальто, оставаясь на месте. При этом выглядит певица абсолютно счастливой и задорно улыбается на камеру. «Субботнее настроение», – подписала она публикациюь на английском языке.

«Блин, я в шоке, какая ты красотка 🤩🤩🤩. Выходи за меня, я миллионер и могу тебе на изи пару яхт подарить, жду ❤️🤑», «Мне понравилась сегодня утренняя ваша тренировочка, заряд бодрости и позитива», «👏👏 крутое сальто получилось!😁», «Вы самая позитивная женщина 😘👍», «Красотка ❤️❤️❤️❤️❤️», – пишут в комментариях.

Как известно, чтобы привлечь побольше поклонников к занятиям спортом, особенно во время изоляции дома, звезда решила проводить спортивные тренировки перед камерой каждое утро. В качестве мотивации артистка показала роскошную подтянутую фигуру в сером костюме собственного бренда после очередного занятия.

На представленном кадре Настя без макияжа и с аккуратно собранными волосами счастливо позировала перед объективом в светло-сером костюме, состоящем из тонкого топа и лосин с высокой талией.

Ранее мы писали, что Настя проводит свободное время вместе с супругом дома, а также активно призывает пользователей социальных сетей, своих поклонников и всех, кто ее читает, оставаться в безопасности.

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