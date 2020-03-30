Российский актер Алексей Панин продолжает феерить

Об этом пишет Politeka.net.

Шокирующий снимок скандально известный Алексей Панин опубликовал в своем Instagram.

На этот раз любимый актер Владимира Путина решил устроить нескромную фотосессию в женских чулках.

"Кто бы это мог быть?", - подписал Алексей Панин скандальное фото, на котором он позирует лишь в одних чулках.

Чтобы Instagram не заблокировал профиль российского артиста, ему пришлось прикрыть рукой интимные места, а свое лицо он закрасил в фоторедакторе.

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию Алексея Панина. Кто-то его поддержал и написал, что актер, таким образом, пытается выделиться из толпы. Но другие предположили, что у любимого актера Владимира Путина "проблемы с головой".

"Леха, стань мужиком!", "Ой, а кто это у нас совсем головушкой поехал?", "Сделай тату на булках", "Господииии, бедная дочь! Кто там вырастет у такого папаши", "Прикольно!", "Лешка-шалунишка", "Вот это Панин!", "Зае**л, иди ребенка покорми", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Алексей Панин заявил, что хочет уехать из России с матерью и дочерью в Европу.

«Я хочу перевезти свою маму, свою дочку. Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», — признался Панин.

Мы также рассказывали, что, по словам Панина, гражданам России плевать на Крым и Керченский мост, их больше волнует, как бы "с голоду не сдохнуть".

Напомним, Панин с дочерью решил сбежать из путинской России, скандальное видео: "Только не русские".

Как сообщала Politeka, Панин не сдержался и выдал всю правду об отношениях с мужем Кристины Асмус.

Также Politeka писала, что Панин жестко набросился на Путина, это было последней каплей.