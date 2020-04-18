Российская артистка Кристина Асмус сделала откровенное признание в сети

Известная российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась ролью Вари в сериале "Интерны" и оскандалилась съемками в фильме "Текст", часто радует фанатов яркими публикациями в своем Instagram, передает Politeka.net.

В этот раз жена российского комика Гарика Харламова разместила свежее домашнее фото с коктейлем в руке, а заодно решила признаться, чего ей особенно не хватает на карантине.

«Ладно, сдаюсь. Я тоже уже скучаю по прогулкам, друзьям и работе)) 😩», - написала Асмус.

Фолловеров встревожил внешний вид артистки. Об этом они написали в комментариях.

«А почему такая худая? Ещё немножко и анорексия», - отметили они.

До этого мы писали, что Кристина Асмус показала, как выглядит после бурной вечеринки по случаю своего дня рождения.

14 апреля популярной российской актрисе исполнилось 32 года. В связи с карантином она решила отметить этот праздник со своими поклонниками, пригласив их на импровизированную онлайн-вечеринку. На следующий день Асмус показала результаты своих бурных развлечений.

Так, на странице актрисы в Инстаграм появилось новое селфи, судя по всему, сделанное сразу после пробуждения. На нем Асмус выглядит, как после дикой гулянки: растрепанные волосы, некое подобие домашнего халата и черные круги от размазавшейся туши под глазами, как будто знаменитость плакала.

«Скок время? Че вчера было?», - написала на снимке актриса.

Напомним, мокрая Асмус в ванной вскружила голову Тарзану: "Королева не простит".

Как сообщала Politeka, безбашенная Асмус устроила пьяные танцы на вечеринке, скандальное видео: "Шальная императрица".

Также Politeka писала, что мокрая Кристина Асмус слетела с катушек в свой день рождения, Семенович не выдержала