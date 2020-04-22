Звезда превзошла сама себя!

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская удивила поклонников, помолодевши на несколько лет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Могилевская рассказывает украинцам красивый стих про весну, сопровождая это все архивным снимком.

На нем она позирует на камеру вблизи, элегантно забросив руки за голову. Ее поклонники пришли в восторг от внешнего вида кумира.

«Наша красавица», «Наташа вы как всегда супер)», «Наташенька, просьба к вам!очень хочу скачать себе ролик гимн харькова в вашем исполнении, именно тут ,в Инстаграме,не получается», «В этом фото не весна, а скорее жаркая Сахара)», «бомба!», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская певица Наталья Могилевская поразила помолодевшим видом, которым решила «встречать» весну.

«А на улице просыпается Природа...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в подъезде, сидя на ступеньках. В руках звезда держит красивый букет желтых тюльпанов. При этом ее поклонники обратили внимание на помолодевший вид кумира.

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