Какова была роль Михаила Горбачева в развале Советского Союза и можно ли было этого избежать? Об этом в программе Юрия Романенко "Романенко. Беседы" рассуждает политический философ Андрей Ермолаев, который исследует тему трансформаций, итогов тридцатилетней войны за советское наследие, а также поиска элитами новых мотиваций и инструментов.

«Дело ведь не в субъективной роли Горбачева и его команды, которые разваливали или предавали», - акцентирует ученый.

Где искать подноготную будущего выбора, спрашивает он?

«Здесь в выборе возможности огромную роль сыграл внешний фактор, потому что большинство западных «партнеров» Союза как раз и были заинтересованы в таком качестве трансформации советской системы. Образовались менее конкурентоспособные национальные системы. Почему шла такая мощная поддержка национально-возрожденческих идеологий? Здесь шло формирование системы независимых друг от друга и государств, жизнеспособность каждой из которых является намного ниже – с ней легче работать», - рассуждает философ.

Он предполагает, что у Горбачева не было права выбора.

«Будь на месте Горбачева Сидоров или, скажем, Петров – думаю, политика проводилась бы такая же. Искусство элит тогда состояло в том, чтобы найти формулу баланса интересов, сохранения своей республиканской власти и комплексов. К сожалению, эта возможность не была реализована», - заключает Ермолаев.

Он указывает на мысль Стивена Коэна, известного американского советолога, который много своих исследований посвятил альтернативным историям. Коэн считает, что недооценка нереализованных возможностей очень обедняет наше понимание происходившего.

«Я веду к нынешнему времени, особенно к его второй трансформации. Игра на понижение извне продолжается. Причем и в плане человеческого капитала, и территориального, и, что очень важно, в плане социального капитала как связности», - говорит философ.

Напомним, Ермолаев заявил, что выработку будущего государства обеспечивают три главных элемента.

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