Пока есть такие люди - Украина будет держаться.

Патриоты Украины вышли на митинг протеста, и удивили российских оккупантов

То, как настоящие граждане своей страны, и это вовсе не Российская Федерация, ошеломили захватчиков родного поселка, можно увидеть в Telegram-канале " 24 канал ".

Просто восхищение их силой духа вызывает то, как жители Новопскова, что в Луганской области, мужественно стоят перед плотным рядом военных из страны-агрессора, не выпуская из рук флага Украины, и хором поют наш гимн.

При всем этом, в центре поселка собралось достаточно много украинцев, от подростков, до весьма пожилых людей, и они не ощущают никакого страха.

Стоит отметить, что Новопсков был захвачен сегодня, 4-го марта, о чем радостно и цинично сообщил советник главы МВД ЛНР, Виталий Киселев, заявив:

"Новопсков под контролем ЛНР, он освобожден. Фашисты бежали, как ошпаренные кипятком".

Как мы уже видим, под фашистами, похоже, этот глава чего-то там, подразумевает себя. И - да, бежать придется им, если, конечно, успеют.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что сенатор США посоветовал россиянам самим ликвидировать Путина.

Также ранее мы информировали о том, что в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.

А до этого наш портал сообщали о том, что МВД Украины опубликован первый список пленных из войск РФ.